Бесплатный Wi-Fi стал доступным еще в одном из парков Баку

1 августа 2017 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" расширило охват бесплатным Wi-Fi на территории "Парка офицеров", сообщили Trend во вторник в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Работы по расширению охвата беспроводной сети интернета ведутся с марта в рамках проекта "Общественный Wi-Fi". Цель проекта - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети интернет в местах массового скопления людей.

В настоящее время бесплатным доступом к сети интернета охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, "Зимнего парка" и парков "Сахиль", "Ахундова", "Сабира" и "Хагани".

В ближайшее время бесплатным доступом Wi-Fi будут охвачены также территории парков "Гусейна Джавида" и "Деде Горгуд".

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано около 400 тысяч подключений.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

Azernews Newspaper
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