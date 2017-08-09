Объявлен прием новых проектов в инкубационную программу Barama (ФОТО)

9 августа 2017 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom при поддержке PASHA Bank объявляет вторую инкубационную программу для стартапов. Как говорится в сообщении мобильного оператора, распространенного в среду, в рамках инкубационной программы Barama, стартапы смогут реализовать проекты своей мечты. Цель программы заключается в оказании помощи молодым предпринимателям, а также в стимулировании их бизнеса посредством различных ресурсов поддержки и услуг.

В инкубационную программу, которая продлится 6 месяцев, принимаются, в основном, проекты на темы ИТ и инновационные ИТ-решения в сельском хозяйстве, виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект.

Отбор в инкубационную программу состоит из двух этапов. На первом этапе будут оценены проекты, прошедшие регистрацию. На втором этапе отобранные команды представят свои проекты в форме бизнес-планов и презентаций. До 10 команд, успешно прошедших этот этап, получат шанс реализовать свои проекты в Центре инноваций и предпринимательства Barama.

Желающие принять участие в инкубационной программе должны пополнить баланс своего номера Azercell на 50 манатов. Средства, начисленные на счет, принадлежат участнику. В команде должны быть 2 или более члена-учредителя. Они могут зарегистрировать свои проекты онлайн на официальном веб-сайте Центра инноваций и предпринимательства Barama или с помощью нижеследующей ссылки до 15 сентября: goo.gl/1nxuJ1

Центр инноваций и предпринимательства Barama, являющийся бизнес-инкубатором, предоставляет владельцам бизнеса многочисленные полезные преимущества. Здесь для стартапов созданы все условия, полностью поддерживающие бизнес: менторская поддержка участникам, сетевая деятельность, возможность выхода на инвесторов и т.п. В то же время, специалисты из Azercell и PASHA Bank предоставляют стартапам финансовый консалтинг, а также проводят тренинги и мастер-классы. В распоряжение участников программы предоставлены созданная в центре виртуальная библиотека, а также офис с высокоскоростным интернетом, оснащенный всем необходимым оборудованием для реализации проекта. Кроме того, членам команды предоставляются бесплатные номера Azercell и кредитный лимит в размере 50 манатов в месяц.

А самое главное это то, что в конце инкубационной программы самым успешным участникам может представиться шанс подписать с Azercell контракт на сумму в 5000 манатов. Поэтому мы приглашаем молодые стартапы воспользоваться возможностями, созданными Центром инноваций и предпринимательства Barama и построить свой бизнес, воплотив свои мечты в реальность.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу ASAN Imza и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мобильный оператор Азербайджана удостоен очередной международной премии (ФОТО)
IT 17 июля 21:00
Состоялось сезонное закрытие проекта “Молодежь читает“ (ФОТО)
Общество 1 июля 11:11
В руководстве грузинской "дочки" PASHA Bank произошли изменения
Бизнес 20 июня 17:48
S&P подтвердил кредитный рейтинг PASHA Bank
Бизнес 8 июня 11:19
Азербайджанский PASHA Bank готовит новую стратегию развития
Бизнес 25 апреля 11:28
Азербайджанский PASHA Bank не рассматривает вопрос консолидации с другими банками
Бизнес 25 апреля 11:10
PASHA Bank довёл свою долю на банковском рынке Азербайджана до 10%
Бизнес 25 апреля 10:25
Банковский сектор поможет усилить конкурентоспособность экономики Азербайджана на международной арене - глава PASHA Bank
Бизнес 18 января 10:53
PASHA Bank хочет воспользоваться опытом турецких банков в Азербайджане и Грузии
Бизнес 21 декабря 2016 17:07
В руководстве турецкой "дочки" азербайджанского банка произошли изменения
Бизнес 20 декабря 2016 16:02
В азербайджанском PASHA Bank произошли структурные изменения
Бизнес 7 декабря 2016 16:08
Турецкая “дочка” PASHA Bank увеличила прибыль на 60%
Бизнес 14 ноября 2016 15:22
Турецкая “дочка” PASHA Bank успешно разместила облигации на $12 млн
Бизнес 31 октября 2016 17:17
"Дочка" азербайджанского банка в Грузии за год увеличила депозитный портфель в 7 раз
Бизнес 27 октября 2016 16:33
Крупнейший корпоративный банк Азербайджана пока не планирует проводить IPO
Бизнес 18 октября 2016 16:34
В 2017 г азербайджанский PASHA Bank сделает упор на развитие цифровых каналов обслуживания
Бизнес 18 октября 2016 16:10
С начала 2016 года PASHA Bank выделил ряд крупных кредитов на развитие агросектора
Бизнес 18 октября 2016 15:24
PASHA Bank не планирует открывать новые зарубежные "дочки" в 2017 году
Бизнес 18 октября 2016 13:42