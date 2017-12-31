Подготовлено расписание профилактических работ в эфирном пространстве Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подготовлено предварительное расписание комплексных профилактических работ в эфирном пространстве Азербайджана на 2018 год, сказал Trend источник на рынке телерадиовещания страны.

По словам собеседника агентства, расписание в настоящее время находится на этапе согласования с телерадиокомпаниями страны.

"В будущем году предусмотрено проведение трех комплексных профилактик, которые согласно расписанию пройдут в феврале, июне и в декабре. Ряд компаний уже утвердили представленный им вариант расписания", - сказал источник.

После того как расписание будет согласовано с телерадиокомпаниями, оно будет представлено на утверждение в министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Комплексная профилактика в 2017 году была проведена два раза - шестого февраля и 16 октября.

Профилактические работы делятся на две категории: комплексные и обычные.

Комплексная профилактика предусматривает проверку технического состояния всего оборудования, начиная от источников питания и заканчивая антеннами. Процедура является необходимой во избежание технических проблем, так как вещательное оборудование работает круглосуточно без остановки.

Обычная профилактика проводится по желанию частных телерадиокомпаний. Такие работы также будут проведены, согласно установленному графику, в разные дни.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.