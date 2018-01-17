Мобильный оператор запустил 4G в бакинском метро

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell развернул сеть LTE (4G) в Бакинском метрополитене, сообщили Trend в среду в компании.

Сетью оператора охвачена 21 станция, за исключением станции "Сахиль", где в настоящее время проводятся ремонтные работы .

Услуга высокоскоростного интернета по сети LTE доступна на платформах станций. Сеть может быть недоступна в тоннелях метро.

Скорость передачи данных в сети LTE оператора составляет 225 Мбит/с, что позволяет абонентам осуществлять скоростную загрузку и передачу объемных файлов, прослушивать музыку онлайн, а также играть в онлайн-игры.

Сеть LTE Bakcell была запущена в коммерческую эксплуатацию в мае 2015 года. LTE является базовой технологией четвертого поколения (4G) и позволяет передавать данные в сотовых сетях со скоростью до 300 Мбит/с, что в десятки раз быстрее, чем в сетях 3G.

В настоящее время LTE сеть Bakcell развернута в Баку, на Абшеронском полуострове и в Гяндже и компания продолжит ее развитие на этих территориях. Компания планирует развивать сеть 3G также в районах Азербайджана. Общее число базовых станций оператора превышает 6,5 тысячи единиц, что позволяет обеспечить более 99 процентов населения и 93 процента территории республики (кроме оккупированных территорий).

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @h_veliyev

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