"Лаборатория Касперского" обнаружила шпионское ПО, подслушивающее разговоры пользователей

БАКУ /Trend/ - Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили сложное многофункциональное ПО для целенаправленной слежки с помощью мобильных устройств.

Вредоносный имплант, получивший название Skygofree, активен, по меньшей мере, с 2014 года и содержит некоторые функции, которые никогда не встречались в мобильных зловредах ранее. К примеру, Skygofree способен «подслушивать» разговоры и улавливать звук, как только девайс окажется в конкретном месте, интересующем злоумышленников. Помимо этого, он может красть сообщения в мессенджере WhatsApp и подключать устройство к Wi-Fi сети, которую контролируют атакующие. Всего специалисты насчитали в нем 48 различных функций.

Skygofree также способен делать фотографии и снимать видео, перехватывать телефонные звонки и SMS, собирать информацию о местоположении, событиях в календаре и данные, хранящиеся в памяти устройства. В этом шпионском ПО есть даже специальная функция, которая позволяет обходить технологию энергосбережения, разработанную одним из ведущих производителей мобильных устройств: имплант добавляет себя в список защищенных приложений, благодаря чему при выключении экрана его работа не сворачивается автоматически.

Несмотря на то, что Skygofree ориентирован в первую очередь на мобильные устройства, исследователи также обнаружили несколько модулей для платформы Windows.

Распространяется зловред через веб-страницы, имитирующие сайты ведущих мобильных операторов. По данным «Лаборатории Касперского», к настоящему моменту насчитывается несколько жертв Skygofree, все они находятся в Италии.

«Мобильных зловредов столь высокого уровня крайне сложно обнаружить и заблокировать, так что злоумышленники могут развернуть масштабную слежку, даже не вызывая подозрения у пользователей. Проанализировав код этого ПО и всю связанную с ним инфраструктуру, мы можем с большой долей уверенности сказать, что за ним стоит итальянская IT-компания, разрабатывающая решения для слежки, аналогичная HackingTeam», – отметил Алексей Фирш, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Защитные решения «Лаборатории Касперского» детектируют версии Skygofree для Android как HEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.a и HEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.b, а образцы для Windows как UDS:DangerousObject.Multi.Generic.

Подробнее о возможностях Skygofree: https://securelist.com/skygofree-following-in-the-footsteps-of-hackingteam/83603/

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