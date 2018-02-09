Азербайджан и Беларусь смогут сотрудничать в сфере робототехники

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские и белорусские специалисты могут выступить с совместными разработками в области робототехники, сказали Trend в Региональной академии информационных технологий Азербайджана.

Речь идет о возможности объединения преимуществ мобильных роботов белорусских ученых и беспилотных летательных аппаратов, производимых на базе Парка высоких технологий, национальной академии наук Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Азербайджан рассмотрит возможность использования мобильных роботов в деятельности различных госведомств. Речь шла о возможности использования разработанных учеными Государственного университета информатики и радиоэлектроники и Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси, мобильных роботов в сельском хозяйстве, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и так далее.

"Пока вопрос финансирования не решён. Сегодня как белорусская сторона, так и азербайджанская, наметили дальнейшие планы сотрудничества в данном направлении и опубликовали совместную статью. Стороны ещё не приступили к разработке совместного проекта, однако все предпосылки для этого имеются", - сказали в региональной академии.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.