В Азербайджане измерили уровень электромагнитного воздействия ТВ и радио

11 марта 2018 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уровень электромагнитного излучения теле- и радиостанций на территории Баку и Абшеронского полуострова не превышает установленных норм, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

Специалисты отдела радиомониторинга Государственного управления по радиочастотам (ГУР) в настоящее время проводят анализ напряженности электромагнитного поля сигнала Бакинской телебашни в ряде населенных пунктов столицы и Абшеронского полуострова. Аналогичные работы проводятся, в том числе и в районах Азербайджана.

Измерительные работы проводятся ежеквартально и по графику, согласованному с отделом координации деятельности госпредприятий министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Полученные данные сопоставляются с прежними показателями, и при выявлении напряженности электромагнитного воздействия, превышающего норму, специалисты ГУР оперативно приступают к оптимизационным работам по снижению ее уровня путем фильтрации, перенаправления, экранирования и других новых методов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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