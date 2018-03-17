Китай создал самый быстрый в мире сервер по запросу данных

Компания Sugon представила собственно разработанный кластер двухпроцессорных стоечных серверов нового поколения I620-G30, который по свойствам и соотношению цены и качества побил мировой рекорд, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на саму компанию.

Данный кластер серверов работает со скоростью запроса данных в 3383,95 раз в минуту с объемом в 30 TБ. Себестоимость каждого поиска составляет 307,86 доллара. В настоящее время это самый быстрый в мире и доступный по стоимости кластер серверов по запросу данных.

"Успех тестирования запроса данных с помощью кластера серверов I620-G30 и превосходные свойства позволили ему превзойти предыдущий аппарат в более чем два раза и поставить новый мировой рекорд. Что касается распределяемой стоимости, она уменьшена наполовину по сравнению с прошлыми результатами", - отметил заместитель президента компании Sugon Цинь Сяонин.

Стоит отметить, что TPCxT-BB (TPC Benchmark Express-BigBench) – это специализированный инструмент промышленного тестирования системных характеристик больших данных, разработанный организацией международных стандартов TPC для изучения тенденций технологии больших данных. В настоящее время этот инструмент используется во всем мире в качестве стандарта в индустрии. Этот стандарт признается китайскими и зарубежными производителями серверов, поставщиками услуг по большим данным и конечными бизнес-пользователями.

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