Оператор связи Баку устранил перебои в сети

19 марта 2018 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор связи Aztrank устранил сбой в сети, в результате чего у CDMA абонентов наблюдались перебои с услугами голосовой связи, сказали Trend в компании.

Проблема возникла на минувшей неделе из-за отключения канала оператора, что оставило абонентов оператора без доступа к услугам голосовой связи. Работа сети была возобновлена частично и абоненты оператора могли осуществлять звонки исключительно на номера Aztrank.

«Работа сети полностью восстановлена и работает в штатном режиме», - сказали в компании.

Компания Aztrank функционирует в Азербайджане с 1996 года, и до 2005 года основным видом ее деятельности было оказание услуг транкинговой связи, а с 2005 года компания приступила к оказанию услуг беспроводной связи в стандарте CDMA под индексом 437. Сеть оператора охватывает города Баку, Сумгайыт и Абшеронский полуостров и обслуживает, согласно данным компании примерно 500 абонентов. За последние два года абонентская база компании сократилась примерно в четыре раза.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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