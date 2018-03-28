Госоператоры связи Азербайджана будут работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения бесперебойной работы сетей связи, телекоммуникационные узлы госоператоров (ООО «Бакинская телефонная связь» и Aztelekom) в связи с президентскими выборами в Азербайджане с первого апреля будут работать в усиленном режиме, сообщил Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

Всем структурным подразделениям министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поручено обеспечить бесперебойную работу для предоставления услуг связи, интернета, телевидения, радио- и почтовой связи.

Ведомство также поручило принять дополнительные меры для усиления служб безопасности и привести в готовность аварийные бригады для оперативного устранения возможных проблем.

Кроме того, в указанный период "Бакинская телефонная связь" приостановит работы по оптимизации инфраструктуры кабельно-канализационных сооружений. Оператору поручено приостановить строительно-монтажные работы, чтобы избежать возможных сбоев в работе сетей связи.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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