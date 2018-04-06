Продолжается 10 сезон состязаний «Брейн-ринг» при поддержке Nar

6 апреля 2018 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжается 10 сезон традиционно поддерживаемых Nar интеллектуальных состязаний в знаниях «Брейн-ринг». В соревнованиях принимают участие 32 команды, представляющих 15 регионов и 10 высшие учебные заведения страны.

Как и в прошлом сезоне, во время трансляции интеллектуального конкурса «Брейн-ринг» проводится специальный конкурс для телезрителей. Так, пользователи Twitter, давшие посредством страницы Nar первые и наиболее полные ответы на озвученные в эфире вопросы, получают от мобильного оператора специальные подарки. Таким образом, наряду с возможностью следить за этим интеллектуальным соревнованием, любители «Брейн-ринг» также получают шанс заработать подарки от Nar.

Между тем, стали известны имена пользователей Twitter, ставших победителями марта: Рауф Хаджымурадов (twitter.com/Rauf_H) и Кянан Юсифли (twitter.com/Kenan_Yusifli).

Более подробную информацию можно получить в Twitter: @salamnar.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Тэги:
  • Nar
Azernews Newspaper
Новости по теме
Nar продемонстрировал высокие темпы роста числа пользователей мобильного интернет
ИКТ 5 апреля 16:53
Nar проводит очередную кампанию для своих абонентов
ИКТ 3 апреля 11:13
Интересный конкурс от Nar и радиопрограммы Avtostop
ИКТ 30 марта 17:12
Nar отметил праздник Новруз вместе с солдатами в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
ИКТ 27 марта 15:13
Колесо фортуны – Новруз от Nar в социальных сетях
ИКТ 19 марта 18:14
Nar расширяет сеть продаж на территории страны
ИКТ 17 марта 14:02
Абоненты Nar смогут обменять минуты на мегабайты, а мегабайты на минуты
ИКТ 17 марта 00:00
Nar представил обновленный вариант продукта Qutu
ИКТ 16 марта 20:55
При поддержке Nar стартовал новый сезон интеллектуальной игры "Брейн-ринг"
ИКТ 13 марта 14:24
Nar получил премию "Самый активный работодатель" (ФОТО)
ИКТ 6 марта 12:26
В 2018 году Nar планирует увеличить количество базовых станций на 25% (ФОТО)
ИКТ 1 марта 18:25
Nar принял участие во Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
ИКТ 1 марта 16:11
Nar и Microsoft Azerbaijan продолжают поддерживать стартапы Imagine Cup
ИКТ 27 февраля 11:55
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
Бизнес 23 февраля 18:24
Nar удостоен награды «Лучший мобильный оператор года»
ИКТ 23 февраля 11:26
Абоненты Nar получат бонусы при использовании роуминга в Турции и Иране
ИКТ 14 февраля 17:13
Nar открыл новый магазин в Агдаме
ИКТ 9 февраля 17:57
Nar представил услуги LTE в Бакинском метрополитене
ИКТ 7 февраля 18:32