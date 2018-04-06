Продолжается 10 сезон состязаний «Брейн-ринг» при поддержке Nar

БАКУ /Trend/ - Продолжается 10 сезон традиционно поддерживаемых Nar интеллектуальных состязаний в знаниях «Брейн-ринг». В соревнованиях принимают участие 32 команды, представляющих 15 регионов и 10 высшие учебные заведения страны.

Как и в прошлом сезоне, во время трансляции интеллектуального конкурса «Брейн-ринг» проводится специальный конкурс для телезрителей. Так, пользователи Twitter, давшие посредством страницы Nar первые и наиболее полные ответы на озвученные в эфире вопросы, получают от мобильного оператора специальные подарки. Таким образом, наряду с возможностью следить за этим интеллектуальным соревнованием, любители «Брейн-ринг» также получают шанс заработать подарки от Nar.

Между тем, стали известны имена пользователей Twitter, ставших победителями марта: Рауф Хаджымурадов (twitter.com/Rauf_H) и Кянан Юсифли (twitter.com/Kenan_Yusifli).

Более подробную информацию можно получить в Twitter: @salamnar.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

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