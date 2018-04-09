Назначен новый глава Azerpoct

БАКУ /Trend/ - Эмин Эфендиев назначен генеральным директором ООО Azerpoct, сообщили Trend в понедельник в ООО.

Эфендиев сменил на посту Ульви Мансурова, который возглавлял Azerpoct с марта по октябрь 2017 года.

До назначения на эту должность Эфендиев занимал пост председателя правления MБA-Москва, являющегося дочерним банком Международного банка Азербайджана в России.

ООО Azerpoct обладает разветвленной сетью почтовой связи, в которую входят более 1,5 тысячи отделений по всей стране. Помимо традиционных видов услуг почтовой связи, предприятие также оказывает финансовые услуги населению.

Почтовый оператор приступил к оказанию финансовых услуг в 2012 году в соответствии с лицензией Центрального банка Азербайджана. Сегодня свыше 1,2 тысячи отделений почтовой связи ООО предоставлена возможность оказания всех видов банковских услуг (за исключением выдачи кредитов и привлечения депозитов) на основании лицензии Центробанка.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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