Платформа IT-компании Азербайджана будет использована для мониторинга столичных автобусов

12 апреля 2018 16:52 (UTC+04:00)

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