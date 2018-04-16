Стартап из Азербайджана представлен в финале конкурса Seedstars Summit 2018

БАКУ /Trend/ - Стартап из Азербайджана при организационной поддержке Центра инноваций и предпринимательства Barama, функционирующего при содействии компании Azercell Telekom и PASHA Bank, принял участие в конкурсе Seedstars Summit в городе Лозанна, Швейцария. 12 из 60 участников были отобраны в финал конкурса и получили возможность побороться за главный приз в один миллион долларов.

Азербайджан на конкурсе был представлен проектом “Wake Me Up”, который был объявлен победителем прошлогоднего национального отборочного тура среди азербайджанских стартапов. Отметим, что “Wake Me Up” – это новая и незаменимая технология, препятствующая засыпанию водителей за рулем при помощи специально разработанных очков. Принцип работы механизма заключается в следующем: устройство обработки, приняв сигнал от сенсора, способствует моментальному срабатыванию размещенных в очках звуковых и вибрационных сенсоров. Устройство заблаговременно выявляет наступающее засыпание, предотвращая возможные опасности.

Отметим, что Seedstars является сетью компаний Швейцарии, имеющих целью положительно влиять на жизнь людей в развивающихся странах посредством технологий и предпринимательства. В настоящее время эта команда имеет доступ к предпринимателям, инвесторам, корпорациям и официальным лицам в более чем сотни стран путем выявления различных стартапов, учреждения компаний и внедрения программ ускорения.

В этом году в конкурсе приняли участие более 75 стран из Азии, Африки, Европы. В рамках конкурса с участием влиятельных инвесторов, руководителей компаний состоялись панельные обсуждения, касающиеся вопросов здравоохранения, технологий, экологии, социальных сетей и иных актуальных вопросов.

Для справки отметим, что Центр инноваций и предпринимательства Barama создан в 2009 году компанией Azercell с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. Центр Barama содействует, в частности, проектам в сфере информационных технологий, оказывая при этом поддержку также новым компаниям – стартапам - в процессе их становления в качестве независимых компаний.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг в одной точке, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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