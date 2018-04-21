Bakcell пропагандирует инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell является партнером радиопередачи «Глобальные цели», выпускаемой ASAN Radio и представительством ООН в Азербайджане. Очередной выпуск радиопередачи из цикла «Глобальные цели» будет посвящен роли инклюзивного образования в достижении целей в области устойчивого развития.

Каждый ребенок нуждается в хорошем образовании и возможности развивать навыки, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Дети с инвалидностью не исключение, и они тоже имеют потенциал внести большой вклад в общество. Поэтому инклюзивное образование играет ключевую роль в обнаружении и обеспечении этого потенциала.

Дети с ограниченными возможностями по всему миру сталкиваются с угрозой остаться в стороне от качественного образования и должного внимания. Однако системы инклюзивного образования предоставляют детям разные возможности для того, чтобы ходить в школу и получать образование, а также дают шанс полностью реализовать свой потенциал.

В передаче примут участие специалист по вопросам образования Азербайджанского офиса UNICEF Лейла Гасанова, глава отдела специального образования министерства образования Анар Халафов, а также директор школы №138 Мирфаиг Миргейдарли.

Радиопередача будет транслироваться на радиостанции ASAN Radio в 18:20, 23 апреля 2018 года. Повтор передачи можно будет прослушать 25 апреля (в 11:05) и 27 апреля (в 14:05) на ASAN Radio.

Основной целью цикла радиопередач «Глобальные цели» является повышение уровня осведомлённости общества о «Целях в области устойчивого развития», а также информирование общественности о проектах, осуществляемых для достижения планов на период до 2030 года, а также об ответственности, возлагаемой на различные структуры и граждан, в связи с обеспечением устойчивого развития. Отметим, что в сентябре 2015 года, мировые лидеры согласовали 17 целей в области устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подразумевает объединение усилий, направленных на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт.

При поддержке компании Bakcell, в апреле 2018 года на ASAN Radio (100 FM) будут выпущены в эфир 5 радиопередач.

В рамках своей программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars, компания Bakcell оказывает поддержку различным проектам, нацеленным на обеспечение равных прав и возможностей инклюзивного образования для детей со специальными нуждами и инвалидностью. Некоторые из этих проектов включали в себя предоставление компьютеров и другого оборудования, специально созданного для детей с ограниченными возможностями, центрам по детскому развитию и учреждениям, занимающимся вопросами инклюзивного образования. Компания Bakcell протянула руку помощи тысячам детей, посредством различных проектов, осуществляемых совместно с такими благотворительными организациями, как SOS Children Villages, Save the Children и United Aid for Azerbaijan. Bakcell верит, что «каждый ребенок это звезда» и что все дети заслуживают равных прав и возможностей.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Апшеронского полуострова, жители таких городов как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиязань имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.

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