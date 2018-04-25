Отложен запуск второго спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38

БАКУ /Trend/ - Отложен запуск второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38, сообщает французская компания Arianespace, которая осуществляет вывод азербайджанского спутника на орбиту.

Запуск спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38 (миссия VA243) был ранее запланирован на 25 мая, однако в связи с техническими проверками спутника GSAT-11, проводимыми индийской космической исследовательской организацией, сроки запуска ракетоносителя были перенесены на лето.

Дополнительная дата будет обнародована в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, помимо азербайджанского спутника, ракетоноситель Ariane 5 ECA выведет одновременно на орбиту также индийский спутник связи GSAT-11.

Спутники будут доставлены на орбиту ракетоносителем Ariane 5 ECA с космодрома Куру (Гвианский космический центр), который находится на северо-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане.

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 будет выведен на геостационарную орбиту в 45 градусов восточной долготы. В зону обслуживания Azerspace-2/Intelsat 38 войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), которая также является поставщиком систем управления космическим аппаратом.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен из космодрома Куру компанией Arianespace. В зону обслуживания Azerspace-1 входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.