Организована экскурсия в центр Barama Azercell по случаю «Дня девушек в ИКТ»

БАКУ /Trend/ - Ежегодно, в последний четверг апреля отмечается международный «День девушек в ИКТ", учрежденный в 2010 году Международным телекоммуникационным союзом – специализированной структурой ООН в сфере ИКТ.

В связи с этим, для содействия повышению роли женщин в сфере ИКТ, по инициативе министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана была организована экскурсия учениц старших классов полной средней школы № 55 в центр инноваций и предпринимательства Barama при ООО Azercell Telekom, являющегося ведущим оператором мобильной связи и играющего особую роль в подготовке профессиональных ИКТ-кадров.

В ходе экскурсии сотрудники отдела кадров Azercell провели презентации, рассказали о перспективах развития для женщин, работающих в сфере ИКТ, и проектах, реализуемых компанией в целях оказания им поддержки. Они также проинформировали юных посетителей о студенческой стипендиальной программе, Программе стажировки, Летних и Зимних школах организуемых Azercell. Сотрудники центра Barama рассказали школьницам о своей деятельности и успехах стартапов. В завершение мероприятия состоялся семинар на тему «Idea generation», в ходе которого школьницы ознакомились с идеями и подходами к делу одного предпринимателя, заимствовав при этом опыт инновационного процесса.

Azercell Telekom – лидирующая компания в сфере передовых технологий – осуществляет различные проекты для привлечения женщин в ИКТ-сферу и обучения их в данном направлении. В рамках проектов для женщин, работающих в ИКТ-сфере, были организованы различные программы и встречи, проведены семинары по основам ИТ, программам LINUX, CISCO и ORACLE.

Центр Barama за девять лет деятельности содействовал реализации более 70 стартап-проектов, 45 из которых стали началом успешного бизнеса.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг в одной точке, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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