В WhatsApp появится новая функция

26 июня 2018 15:59 (UTC+04:00)

WhatsApp позволит владельцам устройств на Android скрывать присланные другими пользователями фотографии, сообщает портал Bgr.in.

Отмечается, что нововведение появилось в бета-версии приложения для Android v2.18.195.

По информации портала, пользователи мессенджера смогут отключать автосохранение на телефон присланных изображений, видео и аудиофайлов.

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