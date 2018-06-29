AzerTelecom предоставляет корпоративным клиентам услугу защиты от кибератак

ООО “AzerTelecom” - магистральный интернет-провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет сетью, предлагает корпоративным клиентам услугу по защите от кибератак (DDOSS attack protection). Следует отметить, что данный сервис является частью постоянно расширяющегося портфеля услуг компании наряду с такими услугами, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, международный транзит.

В условиях, когда кибератаки получили широкое распространение во всём мире и препятствуют использованию услуг на нормальном уровне, защита от этих атак имеет важное значение. Так, DDOS атаки (атаки, приводящие к отказу от услуг) проводятся для нарушения стабильности и усложнения работы веб-сайта, веб-сервера и других сетевых ресурсов. В таких случаях на сервер поступают многочисленные запросы, и если ресурсов для обработки этих запросов оказывается недостаточно, то возникают проблемы в работе сервера. Это, в свою очередь, приводит к приостановлению услуги, а также дорогостоящим затратам, направленным на восстановление нормального режима работы.

Услуга против DDOS атак, доступная в портфолио компании “AzerTelecom” и предоставляемая различным клиентам, обеспечивает защиту используемой ими линии и предоставление интернет услуги пользователю без каких-либо препятствий во время кибератак. Защита от DDOS-атаки обеспечивает клиентам безопасный доступ к Интернету и освобождает их от дополнительных затрат во время таких атак. “AzerTelecom” предлагает эту услугу защиты в режиме 24/7 с инновационными технологиями, в то время когда кибер-атаки растут во всем мире.

Отметим, что “AzerTelecom” является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана - компания “Bakcell”.

«AzerTelecom» представляет такие телекоммуникационные услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги DATA-центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, корпоративная сеть, выделенная линия через GSM, услуги backbone, локальный VoIP, защита от DDOS атак и т.д.

Более подробную информацию можно получить на сайте azertelecom.az, а также на страницах компании в социальных сетях Facebook (facebook.com/azertelecom.az) и LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/azertelecom).

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