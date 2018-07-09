Азербайджанская компания экспортировала «умные чайники» в Великобританию

9 июля 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания Sumaks разработала «умный чайник» (Smart-kettle), сказал Trend руководитель компании Джавид Мамедов.

По словам Мамедова, первые поставки Smart-kettle были осуществлены недавно на рынок Великобритании.

«Решение позволяет управлять чайником посредством мобильного приложения, устанавливать нужную температуру для приготовления чая. В Британии, как известно, существует особое отношение к процессу приготовления чая. В процессе приготовления используются определенные температуры горячей воды», - сказал Мамедов.

Чайник оснащен функцией, позволяющей пользователю самостоятельно регулировать интенсивность кипения. Чтобы не кипятить остывшую воду заново, можно выбрать режим нагрева, и вода в «умном чайнике» останется постоянно горячей.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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