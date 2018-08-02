В Азербайджане вступили в силу новые пошлины за регистрацию мобильных устройств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за регистрацию мобильных устройств будут взимать от 20 до 150 манатов.

Это предусмотрено ”Размером госпошлин за регистрацию мобильных устройств на 2018 год”, утвержденных Кабинетом министров.

Так, регистрация мобильных устройств с рыночной стоимостью до 100 долларов, которые не имеют доступа к интернету, функций фото и видеосъемки, будет стоить 20 манатов.

Для остальных мобильных устройств стоимость регистрации составит 30 манатов (при рыночной цене мобильного устройства до 100 долларов), 50 манатов (от 101 до 200 долларов), 60 манатов (от 201 до 400 долларов), 70 манатов (от 401 до 700 долларов), 100 манатов (от 701 до 1000 долларов), 150 манатов (от 1001 долларов и выше).

Регистрация устройств, марка, модель и рыночная стоимость которых на момент регистрации не были внесены в каталог на официальном сайте министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, облагается госпошлиной в 20 манатов.

Отметим, что ранее регистрация мобильных устройств в Азербайджана стоила пять манатов вне зависимости от их рыночной цены.

Решение Кабинета министров вступает в силу со дня подписания, то есть 31 июля 2018 года.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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