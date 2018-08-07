Международный банк Азербайджана и карьерный центр "ASAN kadr" запускают совместный проект

7 августа 2018 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Маркетинг в социальных сетях (SMM) стремительно развивается во всем мире и спрос на SMM специалистов на рынке труда увеличивается день ото дня, учитывая эти факторы дается старт новому проекту “#SMM2018 Business Breakfast”, направленному на профессиональное развитие и успешное построение карьеры молодежи в этой сфере.

Международный банк Азербайджана, в рамках совместного проекта с карьерным центром "ASAN kadr" школы волонтеров ASAN, выступит генеральным спонсором двухмесячного SMM-тренинга для молодежи. Тренинг под названием “#SMM Business Breakfast” проводится на бесплатной основе уже третий год подряд. Известные специалисты в сфере SMM в рамках тренинга расскажут его участникам о тонкостях работы в этой сфере.

Программа тренинга охватывает такие темы, как создание команды, создание истории бренда, SMM бизнес, управление учетными записями в социальных сетях, методики и средства повышения узнаваемости бренда, подготовка контента, социальная ответственность в социальных медиа, проекты корпоративной социальной ответственности, графический дизайн, связи с общественностью в банковской сфере, цифровой маркетинг в банковской сфере, видео блогерство, инфлюенсер-маркетинг и прочее.

Для вовлечения молодежи в деловую среду и повышения их коммуникационного потенциала для участников тренинга также будут организованы совместные завтраки с руководителями различных крупных компаний.

Наряду с генеральным спонсором Международным банком Азербайджана, свою поддержку в проведении тренинга “#SMM2018 Business Breakfast” также окажут Alliance Assist Group, Media Balans, Winter Park Hotel.

Желающие участвовать в тренинге могут подать заявку, пройдя по следующей ссылке: www.smm2018.asankadr.az

Обращения принимаются до 23:59, 12 августа 2018 года.

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