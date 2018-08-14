В руководстве академического Технопарка Азербайджана новое назначение

БАКУ /Trend/ - Заместитель директора по общим вопросам "Парка высоких технологий" национальной академии наук Азербайджана Эльхан Байрамов назначен временно исполняющим обязанности директора Технопарка, сказали Trend во вторник в "Парке высоких технологий".

Байрамов сменил на этой должности Вугара Бабаева, который в настоящее время занимает должность генерального директора консультативного центра аграрной науки и информации министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Парк высоких технологий НАНА создан в ноябре 2016 года с целью устойчивого развития экономики, повышение конкурентоспособности, расширение инновационных отраслей высоких технологий, опирающихся на современные научные и технологические достижения.

В Технопарке функционирует инкубационный бизнес центр, куда привлекаются команды, имеющие в своем составе обладающих инновационным мышлением и различными проектами молодых людей. Успешные проекты при поддержке офиса трансфера технологий, функционирующего при Технопарке, направляются на реальный рынок.

«Парк высоких технологий» НАНА расположен на территории опытно-промышленного завода НАНА, находящегося в столичном поселке Ахмедлы. Задача Технопарка - обеспечить поддержку идей инновационной направленности до их полного воплощения в конечный рыночный продукт и последующей коммерциализации.

В настоящее время статус резидента Парка высоких технологий получили опытно-промышленный завод НАНА, Научно-технологический парк НАНА, ООО Millers Oils Azerbaijan, ООО Agro Bio Eco Tech, DN Technologies, EPC Group, Algoritmika, LabDisc, AZEL Tech, завод повторной переработки свинцово-щелочных аккумуляторов и болгарская компания «MARS Armor».

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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