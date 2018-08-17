В Азербайджане появится клуб инвесторов для финансирования стартапов - министр (версия 2)

17 августа 2018 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане будет сформирован клуб инвесторов для финансирования стартап проектов, сказал в пятницу министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на встрече с победителями шестого конкурса грантов, проведенного Государственным фондом по развитию информационных технологий.

По словам министра, все усилия направлены на то, чтобы азербайджанские стартапы всегда могли воспользоваться альтернативными источниками финансирования.

"По сегодняшний день в рамках проводимых Госфондом конкурсов по выдаче грантов было представлено 903 инновационных проектов, 117 из которых были выделены гранты. Из реализованных проектов 20 были коммерциализированы. Полагаю, что выданные гранты играют неотъемлемую роль в построении бизнеса стартаперов", - сказал Гулузаде.

Таким образом, по словам министра, государством было профинансировано более 100 стартап проектов, отобранных Госфондом посредством грантовых конкурсов.

В рамках последнего, шестого грантового конкурса было отобрано пять проектов.

Согласно решению наблюдательного совета Госфонда, проекту "Виртуальная хирургия" был выдан грант в размере 29 тысячи манатов, проекту "Готов к школе" - 16 тысяч манатов, проекту "Setti" - 15 тысяч манатов, проекту joinb2b.com - 14 тысяч манатов и проекту "Умные игрушки" - 11 тысяч манатов.

В целом на конкурс было представлено 149 проектов, из которых первичную экспертизу прошли 138 проектов. Комплексную экспертизу стартапов прошли около 39 проектов, в итоге советом было принято решение профинансировать пять проектов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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