Трасса Формулы 1 в Баку появится в дополненной реальности

10 сентября 2018 16:35 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Пилот "Макларен" Вандорн покинет команду "Формулы-1" в конце сезона
Другие страны 3 сентября 22:04
Гонщик "Феррари" Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии
Другие страны 1 сентября 18:26
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Великобритании
Другие страны 8 июля 18:54
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"
Другие страны 24 июня 21:21
Феттель выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"
Спорт 11 июня 00:42
Австралийский гонщик Риккьярдо стал победителем Гран-при Монако
В мире 27 мая 21:55
Лента новостей
США подозревают КНДР в продолжении активности на ядерных объектах
США 17:32
Инфляция в Беларуси в августе составила 0,1%
Беларусь 17:25
Визит Пашиняна в Россию развеял его надежды - политолог
Политика 17:02
Мужчина напал с ножницами на прохожих в Париже
Европа 16:46
Рост ВВП Грузии ускорился
Грузия 16:44
В Азербайджане в первый класс пойдут более 165 тыс. учащихся
Общество 16:44
Челентано показал азербайджанцам, как любовь победила строптивость (ФОТО)
Культура 16:29
В Узбекистане сняли с производства автомобили Chevrolet Captiva
Бизнес 16:26
Ремонт на проспекте Бабека близится к завершению
Общество 16:24