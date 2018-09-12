Госкомимущества Азербайджана будет использовать систему спутникового контроля над земельными участками

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана будет использовать ресурсы низкоорбитального спутника Европа-2 для получения оперативных данных по экологическим изменениям земельных участков, сказал в среду журналистам председатель ведомства Керем Гасанов.

По словам Гасанова, проект реализуется совместно со словенской компанией ставшей победителем объявленного ранее ведомством тендера.

«Система спутникового контроля позволит проводить мониторинги изменений произошедших в результате селевых потоков, наводнения, засоления почв, подтверждать эрозию и т.д. Вся эта информация будет поступать к нам еженедельно. В будущем же мы планируем построить подобную систему с ОАО «Азеркосмос»», - сказал Гасанов.

В феврале 2017 года служба кадастра и адресного реестра недвижимого имущества при Госкомимущества и ОАО подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому предусмотрено использование ресурсов низкоорбитального спутника Azersky при подготовке ортофотопланов с целью обновления баз данных и информационной базы электронного кадастра, в том числе земельных и жилых участков. Космические снимки будут использоваться в ходе проведения мониторинга и охраны земельных участков, а также спектрального анализа.

Ресурсы низкоорбитального спутника в 2016 году были также использованы при обновлении электронного кадастра города Сумгайыт.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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