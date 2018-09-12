Apple представила новые смартфоны iPhone (ФОТО)

12 сентября 2018 22:56 (UTC+04:00)

iPhone XS Max получил увеличенный экран размером в 6,5 дюйма, а iPhone XS оснастили улучшенным шестиядерным процессором A12 Bionic, передаёт ТАСС.

Компания Apple представила в среду новые модели смартфонов iPhone в ходе презентации в штаб-квартире в Купертино (штат Калифорния). Трансляция мероприятия ведется на сайте Apple.

Как сообщили представители компании, первая из представленных моделей является улучшенной версией iPhone X, вышедшего год назад. Обновленный гаджет получил название iPhone XS. Он, как и оригинальная модель, имеет экран с диагональю 5,8 дюйма, изготовленный из более прочного стекла, чем ранее.

Устройство также оснащено улучшенным шестиядерным процессором A12 Bionic, который, как уверяют в Apple, работает в два раза быстрее предыдущей модели и более эффективно раскрывает возможности приложений, задействующих функцию дополненной реальности. Аппарат также обладает улучшенной двойной 12-мегапиксельной камерой, которая, благодаря новому процессору, делает более качественные снимки, отметили в компании.

Другой из представленных смартфонов получил название iPhone XS Max. Его основным отличием является увеличенный экран размером в 6,5 дюйма. При этом остальные характеристики гаджета не будут отличаться от младшей модели. Как объявили в ходе презентации, смартфоны также будут обладать поддержкой сразу двух sim-карт.

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