350 азербайджанских студентов получают образование в сфере IT в ведущих мировых вузах - министр

13 сентября 2018 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время по государственной линии 350 азербайджанских студентов получают образование в ведущих мировых вузах по IT-специальностям, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде в ходе 18-ой международной конференции IFAC - TECIS (Technology, Culture and International Stability – Технология, Культура и Международная Стабильность).

По словам Гулузаде, наряду с традиционным профессиональным обучением в университетах страны, также ведется работа по подготовке кадров на уровне бакалавров и магистров в сфере инженерии, электроники и робототехники, по интеллектуальным системам, управлению знаниями и другим направлениям.

"Наука и технологии играют ведущую роль в социальном развитии каждой страны. Сегодня для устойчивого развития осуществляется развитие высоких технологий и внедрение ИКТ. Экономическое превосходство стран опирается на освоение науки и технологий. Развитие науки, образования и технологий является приоритетным направлением государственной политики. За последние годы в этом направлении были предприняты серьезные шаги", - сказал министр.
В Азербайджане, по словам Гулузаде функционирует ряд фондов которые оказывают поддержку развитию науки и высоких технологий. Среди них можно привести в пример Госфонд развития информационных технологий и фонд развития науки.

"Кроме того, для коммерциализации достижений науки в стране функционируют Технологические парки, резиденты которых в течение семи лет освобождены от таможенных и налоговых пошлин. Проведение мероприятия такого уровня в Азербайджане, является значимым событием для научного сообщества, которое способствует расширению связей в сфере науки, обмену опытом, определению направлений сотрудничества", - сказал Гулузаде.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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