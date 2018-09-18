БАКУ /Trend/ - Азербайджан не будет применять в отношении Армении требования Всемирной почтовой конвенции.

Об этом говорится в политическом заявлении, представленном правительством Азербайджана на втором внеочередном конгрессе Всемирного почтового союза (ВПС) в столице Эфиопии Аддис-Абебе, говорится во вторник в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий.

В конгрессе приняли участие более тысяч делегаций, представлявших 130 стран мира. На мероприятии также была представлена азербайджанская делегация.

В ходе конгресса обсуждались предлагаемые реформы в структуре ВПС, изменения в системе членства в этой организации, ряд изменений во Всемирном почтовом союзе по проведению почтовых операций и другие вопросы, были приняты итоговые акты ВПС.

От имени правительства Азербайджана в секретариат было представлено политическое заявление для включения в документы конгресса. В заявлении до сведения мировой общественности еще раз было доведено, что вооруженные силы Армении оккупировали 20 процентов территории Азербайджана. Было отмечено, что в связи с оккупацией со стороны вооруженных сил Армении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему районов Азербайджан не будет применять требования Всемирной почтовой конвенции в отношении Армении.

«В течение долгих лет оккупации 20 процентов территории Азербайджанской Республики нанесен значительный ущерб экономике, в том числе почтовой сфере страны. На оккупированных Республикой Армения территориях Азербайджанской Республики невозможно выполнение статьи шесть положения об обороте почтовых марок Всемирной почтовой конвенции. Осуществление Арменией от имени незаконного режима самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской Республики» выпуска почтовых марок противоречит требованиям Всемирной почтовой конвенции ВПС», - сказано в заявлении.

На конгрессе также состоялся форум на уровне министров, был проведен обмен мнениями по тенденциям дальнейшего развития почтовой промышленности, а также было предложено обобщить выдвинутые предложения и разработать стратегию в этом направлении.

Цель мероприятия – обмен информацией для повышения возможностей специалистов в соответствующей сфере, а также управление деятельностью групп по борьбе с киберинцидентами, обсуждение вопросов в связи с механизмами деятельности.

В кибертренингах, которые пройдут в течение двух последних дней мероприятия, будет протестирован опыт специалистов в борьбе с методами кибератак по шести различным сценариям, что будет полезно для повышения их опыта и использования передовых технологий.

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