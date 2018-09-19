Azercell Telekom наградит студентов ежемесячной стипендией

БАКУ /Trend/ - Развитие образования, подготовка квалифицированных и образованных кадров имеет большое значение для Азербайджана, который по мере укрепления экономики фокусируется на установлении прочных рыночных отношений. Принимая это во внимание, ООО «Azercell Telekom» предоставляет студентам, желающим стать профессионалами в своей области и создать основу для дальнейшей успешной карьеры, очередную возможность. Компания, всегда поддерживающая проекты, направленные на развитие академического потенциала Азербайджана, вновь объявляет студенческую стипендиальную программу. С 18 сентября 2018 года Azercell приглашает всех студентов, уверенных в своих навыках и знаниях, воспользоваться данной программой. Студентам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте компании (www.azercell.jobs) до 18 октября 2018 года. Заявки принимаются только в онлайн режиме.

Следует отметить, что студенты, успешно прошедшие все этапы программы, до конца текущего учебного года получат стипендию, установленную компанией Azercell. Кроме того, в рамках данной программы студенты получат возможность обогатить свои знания в секторе телекоммуникаций, принимать участие в корпоративных мероприятиях и социальной деятельности компании, участвовать в различных тренингах и пройти стажировку в компании.

Azercell предоставляет Студенческую стипендиальную программу каждый учебный год, начиная с 2008 года. До настоящего времени свыше 150 студентов, обучающихся в разных университетах Азербайджана, были удостоены звания почетного стипендиата компании.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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