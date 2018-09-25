Главный исполнительный директор Bakcell о стартапах и внедрении цифровых технологий в секторе телекоммуникаций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого быстрого мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell принимает активное участие в крупнейших глобальных мероприятиях для внесения своего вклада в развитие местной и мировой индустрии телекоммуникаций, сообщает компания.

Главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс получил приглашение присоединиться к «звездному» списку докладчиков престижной конференции Telecoms World Middle East 2018, наряду с руководителями таких ведущих компаний как IBM, Wipro, Ericsson, Verizon, Etisalat, Batelco Group и Turk Telecom. Прошедшая в Дубае с 17 по 18 сентября 2018 года конференция Telecoms World ME, является важнейшим телекоммуникационным событием всего Ближнего Востока. В этом году, Николаи Беккерс и другие титаны индустрии телекоммуникаций собрались, чтобы обсудить партнерство, инновации и стратегию всей телекоммуникационной экосистемы мира.

Выступая на дискуссионном форуме на тему инкубации стартапов и внедрения цифровых технологий в секторе телекоммуникаций, вместе с генеральным директором Turk Telecom Полом Доани, главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс рассказал о нынешнем состоянии индустрии телекоммуникаций, а также о роли цифровых технологий и стартапов в обеспечении успешности этой индустрии в будущем.

«На пути к переходу на цифровые технологий необходимо сделать очень многое, и лидеры отрасли должны сосредоточиться на основных и фундаментальных вопросах всего сектора. Так, перед внедрением цифровых технологий операторам необходимо произвести консолидацию, упростить внутренние процессы и всю организацию бизнеса. Традиционные операторы связи бюрократичны по своей сути, и им чрезвычайно сложно внедрять инновации и цифровые технологии в рамках уже существующей традиционной структуры. В качестве решения, более удобным является создание отдельной структуры вне основной организации, чтобы люди могли быть более открытыми к экспериментам и новым идеям. Подобный подход в данный момент применяется компанией Bakcell посредством нашей инкубационной программы AppLab” - отметил Николаи Беккерс.

Напомним, что с 2014 года Bakcell осуществляет программу AppLab, где местные разработчики оборудования и программного обеспечения, имеют возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. Многие из проектов разработанных азербайджанскими разработчиками при поддержке AppLab уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

«Инновации требуют свободы и ответственности! Только когда эти два компонента присутствуют, внедрение цифровых технологий становится возможным. Традиционные телекоммуникационные компании основаны на командовании и контроле, что делает внедрение инноваций довольно трудоемким и сложным процессом. Еще одним барьером, который мировые телекоммуникационные компании должны преодолеть, является внедрение представленных посредством стартапа идей и инноваций, в основную структуру компании» - добавил г-н Беккерс.

Отметим, что Николаи Беккерс был назначен на должность главного исполнительного директора Bakcell в 2016 году. До этого он занимал ключевые посты в ведущих телекоммуникационных компаниях стран Западной и Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Его богатый опыт работы и экспертные знания в области телекоммуникаций, включают в себя осуществление работ и проектов, сыгравших стратегическую роль в обеспечении успешной коммерческой деятельности на самых конкурентных телекоммуникационных рынках мира.

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