Оператор мобильной связи Азербайджана в первом полугодии значительно расширил сеть 4G

28 сентября 2018 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана - ООО Azerfon (торговая марка Nar) за первое полугодие ввел в эксплуатацию 498 новых базовых станций, сказал в пятницу в ходе организованной компанией пресс-конференции главный исполнительный директор ООО Гуннар Панке.

По словам Панке, из общего числа установленных оператором новых станций 380 поддерживают сети четвертого поколения (LTE/4G), остальные 118 - сети 3G.

До конца года, согласно планам оператора, предусматривается введение в строй дополнительно 387 станций LTE и 29 станций 3G.

Таким образом, число базовых станций оператора, поддерживающих сети 4G, достигнет 1706 единиц, а станций 3G - 2674.

"В настоящее время сетью 4G оператора охвачено 37 районов Азербайджана. Число 4G пользователей оператора достигает 250, а объем потребляемого мобильного трафика в сети оператора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в три раза", - сказал Панке.

Также по сравнению с прошлогодними показателями аналогичного периода, компания увеличила продажи на 21 процентов. В течение года компания привлекла 170 новых корпоративных пользователей.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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