В Азербайджане запускается приложение для управления мобильным номером

Данное приложение обеспечит максимальный комфорт абонентам, чтобы они большую часть адресуемых вопросов в Call-центр решали удаленно. Это в свою очередь максимально облегчит взаимодействие оператора с абонентами. Основная задача заключается в минимизации обращений в офисы и в Call-центр. Абоненты самостоятельно смогут с легкостью управлять сервисами, к которым они подключены, получить доступ или деактивизировать необходимые им сервисы.