В Азербайджане запускается приложение для управления мобильным номером

28 сентября 2018 16:03 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Оператор сотовой связи Азербайджана ООО Azerfon готовится предложить своим абонентам приложение для управления мобильным номером, сказал в пятницу на организованной компанией пресс-конференции главный исполнительный директор ООО Гуннар Панке.
По словам Панке, сервис будет основываться на принципе самообслуживания.
"Это входит в наши перспективные планы и он будет включен в перечень нашей продуктовой линейки. В ближайшее время дистрибутив станет доступен нашим абонентам", - сказал Панке.
Данное приложение обеспечит максимальный комфорт абонентам, чтобы они большую часть адресуемых вопросов в Call-центр решали удаленно. Это в свою очередь максимально облегчит взаимодействие оператора с абонентами. Основная задача заключается в минимизации обращений в офисы и в Call-центр. Абоненты самостоятельно смогут с легкостью управлять сервисами, к которым они подключены, получить доступ или деактивизировать необходимые им сервисы.
(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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