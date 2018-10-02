В Узбекистане не будут запрещать VPN и прокси-серверы

2 октября 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана опровергло информацию о том, что новыми изменениями в законодательстве будут запрещены VPN и прокси-сервера, передаёт "Подробно.uz".

Мининфоком подготовил проект закона "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", целью которого является защита сетей телекоммуникаций от незаконного (несанкционированного) доступа.

Данным законопроектом регулируется незаконное, то есть в обход правилам, подключение. Например, если ваш сосед подключится к вашему Wi-Fi, взломав пароль, и будет пользоваться трафиком, то он понесет административную ответственность. Кроме того, за намеренное незаконное подсоединение к сетям для пропуска международного трафика предлагается ввести уголовное наказание.

"Участники обсуждения заблуждаются, если думают, что проект закона запретит пользование VPN, различных прокси-серверов, мессенджеров или же социальных сетей, так как вводимые изменения и дополнения не рассматривают вопросы ограничения доступа к информации и/или к информационным ресурсам, а также использования для этого VPN сетей, VPN каналов, прокси серверов, в частных целях или для бизнеса. Наказываются факты взлома, несанкционированного доступа и незаконное использование сетей телекоммуникаций, а не вообще технологии VPN, различных прокси-серверов, мессенджеров, социальных сетей", – отметили в министерстве.

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