Azercell открыла новый эксклюзивный магазин в Агджабеди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telekom, придающая особое внимание высокому уровню удовлетворенности клиентов и стремящаяся обеспечить высококачественное обслуживание абонентов, как в Баку, так и в регионах, открыла новый эксклюзивный магазин в Агджабеди. Магазин, который будет обслуживать абонентов по адресу проспект У. Гаджибейли 68, оснащен самым современным оборудованием и сконструирован в соответствии с новой концепцией. 10 октября - в день открытия нового магазина, компания Azercell предлагает своим абонентам также и смартфон-кампанию в качестве эксклюзивного подарка. Так, каждый абонент, приобретающий новый смартфон в магазине «Azercell Exclusive» в Агджабеди в течение 7 дней начиная со дня открытия, получит подарочный баланс в 150 AZN для звонков и интернета на свой Azercell номер.

Компания "Azercell" планирует увеличить количество магазинов "Azercell Exclusive" с новой концепцией во всей стране в целях обеспечения доступа абонентов к оперативному и качественному обслуживанию. Уникальной особенностью новых магазинов является наличие открытого пространства в офисе, удобство сервисов и возможность выбора. Здесь можно оплатить телефонный звонок, воспользоваться обслуживанием клиентов, а также приобрести новый телефон или номер. Одним словом, компания создала все условия для удобства и оперативного обслуживания абонентов, которые обращаются в магазины.

Отметим, что магазины “Azercell Exclusive” представлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский проспект, 44С, проспект Бюль-бюля, 5, проспект Гара Гараева, дом 30/42, квартира 52, улица Бахтияра Вахабзаде, 556/57, улица Джавадхана, 3005), Хырдалане (проспект Гейдара Алиева, улица Мехди Гусейна, 54), Мардакян (поселок Мардакян, улица С.Есенина, 92/2, квартира 30), Хачмазе (улица Наримана Нариманова, 40), Сальяне (улица Гейдара Алиева, 105), Губе (проспект Гейдара Алиева, 194 и улица Победы, 12), Сумгаите (11-ый микрорайон, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова), Шамахе (улица Агамирзали Ахмедова, 1), Барде (улица Исмата Гаибова, 8), Гяндже (проспект Гейдара Алиева, 149) и Бейлагане (улица Сардара Имралиева, 265).

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