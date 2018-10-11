Узбекистан и Франция будут вместе изучать космос и строить спутники

11 октября 2018 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Франция будут сотрудничать в сфере космических наук, спутниковой связи, изучения земли, космических исследований и технологий, а также в других направлениях, сообщили в пресс-службе французского Национального центра космических исследований (CNES).

Соответствующее соглашение было подписано министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и президентом CNES Жан-Ивом Ле Галлем в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию.

Узбекистан и Франция будут обмениваться опытом и передовой практикой, а также продвигать обучение космических наук. Стороны намерены совместно привлекать молодых людей в данную сферу.

Стороны планируют создать совместный комитет, который будет координировать реализацию договоренностей.

Ранее франко-итальянский производитель аэрокосмической продукции Thales Alenia Space подтвердил Trend намерение сотрудничать с Узбекистаном в сфере разработки и производства спутников и спутникового оборудования.

Представитель компании добавил, что Thales Alenia Space и узбекская сторона в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Париж ещё раз выразили решимость продолжить переговоры по налаживанию международного сотрудничества в космической сфере.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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