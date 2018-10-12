В Узбекистане вновь не работают Facebook и YouTube

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане сегодня, примерно с 17:20 по ташкентскому времени, начались проблемы с доступом к социальной сети Facebook, передаёт "Подробно.uz".

На данный момент Facebook доступен только через сервисы VPN. Такие же проблемы узбекистанцы испытывают с начала этой недели и с видеохостингом YouTube.

Напомним, что сентябрь 2018 года стал серьезным испытанием для любителей этой социальной сети. В первый раз она упала в начале сентября и отсутствовала практически неделю – с 4 по 12 сентября. Второй раз Facebook пропал 17 сентября и не работал вплоть до 27 сентября. Стоит сказать, что это самые масштабные проблемы с доступом к аккаунтам в соцсети, которые были в стране с момента ее [соцсети] запуска.

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