Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»

15 октября 2018 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, получила награду за оказание поддержки проекту «Образовательный автобус - 2018», организованному по инициативе министерства образования, сообщает компания в понедельник.

Так, в рамках XII Азербайджанской международной образовательной выставки, состоялась церемония награждения организаций, поддержавших проведение летней школы «Образовательный автобус - 2018». В ходе церемонии компании Bakcell была вручена благодарственная грамота за оказание поддержки в успешном осуществлении проекта.

Летняя школа «Образовательный автобус» является образовательным марафоном, осуществляемым в рамках Национальной образовательной программы «Учи ради Азербайджана» и охватывающим различные города и районы страны. «Образовательный автобус - 2018» прошел по маршруту Баку - Губа - Масаллы - Шамкир - Шеки - Габала – Баку. За время летней школы, почти 140 школьников из 17 школ, расположенных в 20 деревнях пяти регионов страны, включая модульные школы, расположенные в отдаленных районах, смогли принять участие в индивидуальных тренингах по развитию и интеллектуальных соревнованиях.

Нужно отметить, что компания Bakcell уже второй год подряд поддерживает проект летняя школа «Образовательный автобус».

Будучи социально-ответственной компанией, Bakcell всегда уделяет особое внимание развитию детей, их образованию и интеграции в общество. Программа Корпоративной Социальной Ответственности «Bakcell Stars» помогает оказать поддержку в образовании и улучшении благосостояния сотен детей каждый год. Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечить молодое поколение необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, стараясь внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.

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