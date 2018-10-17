Спутниковый оператор Азербайджана запустил программу акселерации «NewSpace»

17 октября 2018 12:29 (UTC+04:00)

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