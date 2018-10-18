Azercell окажет поддержку стартапам в построении своего бизнеса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился отбор на третью по счету «Инкубационную программу Barama», объявленную центром инноваций и предпринимательства «Barama» при ООО «Azercell Telekom» для желающих превращать свои инновационные идеи в бизнес и построить успешную карьеру, сообщает мобильный оператор в четверг.

Из 14 стартапов, выступивших перед жюри, 6 проектов получили право участвовать в программе. Талех Керимли, Валех Арифзаде, Мехман Гарахани, Айдын Алиев, Санан Ибрагимов и Адиль Гафарлы, успешно прошедшие отбор, получат шанс реализовать свои проекты в Центре Инноваций и Предпринимательства «Barama».

В конце 6-месячной инкубационной программы самому успешному стартапу может представиться шанс подписать с Azercell контракт об официальной закупке компанией товара и услуг на сумму в 5000 AZN в качестве корпоративного клиента, а также участвовать на конференции «The Next Web Conference» - одной из самых престижных конференций мира технологий, которая будет проходить в мае следующего года в столице Нидерландов, Амстердаме, с покрытием всех расходов компанией.

Инкубационная программа включает Информационные Технологии, Виртуальные Игры, Медиа, Технологии Здравоохранения (MedTech), Интернет Вещей (IoT), Финансовые Технологии (FinTech), Инновационные решения в сельском хозяйстве (AgTech), Виртуальную Реальность (VR), Расширенную Реальность (AR), Искусственный Интеллект (AI), Облачные Вычисления (Cloud computing) и Бизнес-решения. Программа реализуется Центром «Barama» и PASHA Bank, создавая возможность превращать инновационные идеи в стартапы, а существующие стартапы в успешные компании. Проект нацелен на развитие стартапов и цифровой экосистемы в стране, предоставляя резидентам-стартапам бесплатную административную поддержку, профессиональные консультационные услуги, тренинги и возможность установить тесные деловые отношения с профессиональной бизнес-сетью в течение 6 месяцев.

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