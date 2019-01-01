Рынок ИКТ Азербайджана: ключевые события 2018 года

БАКУ /Trend/ - 2018 год ознаменовался стабилизацией рынка ИКТ Азербайджана после определенной стагнации годом ранее. Это стало возможным благодаря взвешенной макроэкономической политике и структурным реформам в стране, которые обеспечат дальнейший рост экономики. В реальном секторе экономики рост цен на нефть, а также рост несырьевых секторов экономики, таких как сельское хозяйство и сектора услуг, привели к восстановлению совокупного спроса и росту доходов госбюджета.

По оценке IDC (International Data Corporation), в настоящее время существует ряд предпосылок, которые свидетельствуют о перспективах роста IТ-рынка Азербайджана на ближайшую среднесрочную перспективу.

Среди наиболее позитивных изменений, которые в ближайшие годы существенно повлияют на экономику Азербайджана в целом и IT-рынок, в частности, реструктуризация банковского сектора, реформы в социальной сфере, завершение и запуск крупных проектов.

В среднесрочной перспективе до 2022 года IT-рынок Азербайджана сохранит двузначные темпы роста во многом благодаря мерам, предпринимаемым в области цифровизации правительства, распространению широкополосного интернета и цифровой трансформации частного сектора.

Среднегодовой темп роста IT-рынка Азербайджана до 2022 года составит 12 процентов, в том числе рынок IT-оборудования - 11 процентов, IT-услуги, программное обеспечение - по 16 процентов. К 2022 году объем IT-рынка увеличится в два раза по сравнению с уровнем 2018 года и составит 1,6 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что ключевых событий на рынке ИКТ Азербайджана в 2018 году было мало, год оказался достаточно удачным для сектора. Успешно развивались коммерческие предприятия, появлялись новые продукты и решения.

Смена владельца у одного из мобильных операторов

Ключевым событием начала прошлого года стала покупка госкомпанией Azintelecom у компании Fintur 51,3 процента акций компании Azertel, являющейся единственным акционером азербайджанского телекоммуникационного оператора Azercell.

Компания Fintur является совместной собственностью компаний Telia Company (58,55 процента) и Turkcell (41,45 процента).

Стоимость сделки за 51,3 процента акций Fintur в компании Azertel составила 222 миллиона евро.

В настоящее время рассматривается вопрос ребрендинга Azercell, что вероятно произойдёт в 2019 году.

О внедрении технологий блокчейн

Второй квартал 2018 года ознаменовался созданием в стране центра изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн.

В течение года структура регулярно организовывала встречи, проводила обсуждения, в рамках которых были затронуты вопросы регулирования рынка криптовалют и технологии блокчейн, оказывала консультативные услуги, готовила предложения по вопросам правового регулирования отрасли.

Если учесть, что это совершенно новое направление для всех, имеется острая необходимость в обмене опытом, изучении аспектов правового регулирования рынка криптовалют и использования технологии блокчейн.

Отметим, что о готовности к применению блокчейн и SMART-контрактов в жилищно-коммунальном хозяйстве недавно заявило министерство юстиции Азербайджана.

Минюстом в настоящее время оказывается свыше 30-ти электронных услуг, в том числе имеется порядка 15-ти информационных систем и реестров. Среди них можно отметить реестр "электронного нотариуса", "электронных судов" Пенитенциарной службы, информационные системы неправительственных организаций, реестр населения и т.д. Наиболее интересным можно назвать проект "Мобильный нотариальный офис", который предусматривает накопление всех нотариальных документов в одном кейсе.

В планы ведомства входит, в том числе и реализация проекта, связанного с нотариальным заверением электронного документа.

Было анонсировано, что в будущем SMART-контракты будут внедрены в сфере коммунальных услуг (вода, газ и электричество). То есть речь идет о переводе имеющихся контрактов граждан по коммунальным услугам на SMART-контракты, что обеспечит прозрачность в этой сфере. Граждане смогут самостоятельно контролировать все эти процессы.

В мировой практике блокчейн успешно применяется там, где формируется реестр. Большинство же услуг минюста (реестры и базы данных населения) основаны именно на них.

Запуск очередного телекоммуникационного спутника

Знаменательным событием года стал запуск второго спутника связи – Azerspace-2/Intelsat-38. Обратный отсчет для запуска ракеты-носителя Ariane 5 со спутником на борту был дан 26 сентября на пусковой платформе ELA-3 в Гвианском космическом центре.

18 декабря спутник достиг своей тестовой орбиты, где будет находиться в течение двух месяцев. После этого он будет размещен на своей окончательной орбите - 45 градусов восточной долготы. В начале 2019 года спутник будет передан в управление «Азеркосмос», после чего начнется его коммерческая эксплуатация.

Полет миссии VA243 стал 100-м по счету для ракеты Ariane 5 и 300-м для семейства пусковых установок Arianespace.

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 предназначен для оказания ряда телекоммуникационных услуг и будет обслуживать двух операторов - Intelsat и ОАО «Азеркосмос».

Для «Азеркосмос» спутник обеспечит покрытие растущего спроса на услуги спутникового вещания DTH (Direct-to-Home) в Европе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары, а для Люксембургского офиса Intelsat - непрерывность обслуживания с орбитальной позиции 45 градусов, и обеспечит доставку DTH-услуг в Центральной и Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также предоставление услуг связи в Африке.

Спутник будет предлагать расширенные возможности, охват и предложения услуг для поддержки растущего спроса в регионе для прямого доступа к сети (DTH), правительственных и сетевых услуг в Европе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары.

Спутник Azerspace-2 стоимостью 190 миллионов долларов, согласно прогнозам, принесет доход экономике Азербайджана в размере 400 миллионов долларов.

Спутник будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов. Срок эксплуатации спутника на орбите составит 15 лет.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

Выдача удостоверений личности нового поколения

Год также запомнился переходом на удостоверения личности нового поколения, выдача которых стартовала с первого сентября. Удостоверения выдаются гражданам страны не в массовом порядке, а поэтапно. Сертификационный центр обрабатывает запросы из центров персонализации, действующих при министерстве внутренних дел Азербайджана. На основании полученных запросов Центр готовит сертификаты, и направляет их обратно.

На чип удостоверений записываются три прикладные программы: персональные сведения о владельце, данные двух сертификатов (первый - сертификат аутентификации, второй - для е-подписи) и так называемый domestic applications, функции которого позволяют автоматически обновлять информацию о владельце удостоверения. Например, в случае смены фамилии или обновлениия информации о семейном положении.

Данная информация автоматически обновляется посредством специальных картридеров, как только гражданин обратится за какой-либо услугой в уполномоченный орган, где установлены данные устройства.

Граждане, получившие новые удостоверения личности, могут самостоятельно активизировать интегрированную в них е-подпись. Срок использования е-подписи - три года.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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