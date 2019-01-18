YouTube запретил опасные видео на фоне флешмоба с завязанными глазами

18 января 2019 08:27 (UTC+04:00)

Самый популярный в мире видеохостинг YouTube заявил о запрете опасных трюков и розыгрышей на фоне волны видеозаписей, на которых люди предстают с завязанными глазами, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Флешмоб начался после выхода фильма Netflix "Птичий короб" с Сандрой Баллок. В нем показано постапокалиптическое будущее, где люди вынуждены делать абсолютно всё с завязанными глазами, иначе им грозит смерть. Фанаты принялись снимать себя и других с завязанными глазами за различными занятиями. Некоторые проводили так 24 часа в сутки. Были даже ДТП с участием водителей с завязанными глазами, которые надеялись снять вирусное видео.

"Мы не разрешаем розыгрыши, где жертвы вынуждены серьезно опасаться за свою безопасность, и розыгрыши, где причиняют серьезный эмоциональный стресс детям или другим людям с хрупкой психикой", - сообщила администрация YouTube. В качестве примера она привела "розыгрыши", авторы которых изображают грабителей или делают вид, что стреляют по прохожим. Будут также удаляться видео, где люди причиняют себе вред или рискуют своей жизнью и здоровьем.

YouTube заявляет, что для определения критериев, по которым будет проводиться запрет, привлекут детских психологов.

Видеохостинг заявил, что видео, подпадающим под эти критерии, может быть дан двухмесячный "льготный период" для оценки содержания, после чего их окончательно удалят.

Сервис не рассказал, каким образом будет реализовывать свою политику в условиях, когда платформа буквально наполнена всевозможными видео с трюками, многие из которых несут как минимум потенциальный риск для участников или зрителей. Проблемы с такими видео возникали задолго до "Птичьего короба". Так, десятки людей погибли в последние годы по всему миру, пытаясь снять "селфи" в рискованных обстоятельствах.

Тем временем Netflix сообщила, что "Птичий короб" за месяц посмотрели уже 80 миллионов домохозяйств. Это очень крупная цифра даже для голливудских блокбастеров. Например, "Аквамен" собрал в прокате за тот же период 287 миллионов долларов. При средней цене билета чуть ниже 8 долларов по состоянию на 2017 год это примерно 32 миллиона индивидуальных зрителей. Таким образом, "Птичий короб" стал в разы популярнее "Аквамена", даже если не учитывать, что за многими просмотрами фильма на Netflix стоят по несколько человек.

Netflix при этом не сообщает, какова статистика просмотров у других его хитов. Онлайн-кинотеатр недавно повысил цену за подписку для Северной и Латинской Америки на 13-18% на фоне рекордных затрат на оригинальный контент (12 миллиардов долларов в год) и рекордной задолженности компании (около 14 миллиардов долларов).

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