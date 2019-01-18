Bakcell и Hesab.az представили услугу «автоплатеж»

18 января 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, и крупнейший портал онлайн-оплаты Азербайджана - Hesab.az представили услугу автоматического пополнения баланса. Об этом как передает Trend, говорится в пятницу в сообщении компании.

Благодаря новому функционалу, абоненты Bakcell смогут обеспечить автоматическое пополнение баланса своего мобильного номера, или номеров членов своих семей, при снижении баланса до минимального порога в два маната, пять манатов, 10 манатов или 20 манатов. Пользователи этой новой функции могут не беспокоиться, что окажутся без связи в самый неподходящий момент, и баланс их номера всегда будет оставаться положительным.

Чтобы воспользоваться данной услугой совершенно бесплатно, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте hesab.az, внести информацию о своей банковской карте и выбрать функцию «Bakcell Top-Up» в разделе «автоматическая оплата». Отметим, что суммы автоматического пополнения равны трем манатам, пяти манатам, 10 манатам, 20 манатам и 50 манатам.

Пользователи новой услуги получат 300 Мб интернета в подарок. Так, после первого автоматического платежа, бесплатный интернет-трафик будет загружен на баланс номера, и его можно будет использовать в течение трех дней.

Более подробную информацию об услуге можно получить, посетив страницу https://www.bakcell.com/ru/automatic-top-up

Являясь самым инновационным и ориентированным на клиента провайдером телекоммуникационных услуг в Азербайджане, компания Bakcell всегда нацелена на предоставление самых современных продуктов и услуг, в комбинации с лучшим цифровым клиентским опытом, что в свою очередь подкрепляется высококачественной и самой скоростной сетью.

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