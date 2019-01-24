«Лаборатория Касперского» обозначила ключевые киберугрозы в Азербайджане в 2018 году

24 января 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По данным «Лаборатории Касперского»*, в 2018 году с различного рода локальными** угрозами на своих устройствах столкнулись чуть более половины (50,1%) азербайджанских пользователей, а 36% подверглись атакам в интернете. Помимо этого, всего за год в Азербайджане защитными решениями «Лаборатории Касперского» было заблокировано 1 079 667 уникальных вредоносных ссылок.

Что касается угроз для мобильных устройств, то в течение 2018 года с ними столкнулся каждый двадцатый пользователь в Азербайджане (6,4%). Также решениями «Лаборатории Касперского» были заблокированы 12 298 уникальных вредоносных установочных пакетов, в том числе 1 269 банковских троянцев.

При этом наиболее заметным по количеству атак с видом вредоносного ПО, с которым столкнулись азербайджанцы за прошедший год, стали криптомайнеры – атакам этого вида зловредов подверглось 10,2% пользователей.

«Цифровые технологии делают жизнь людей более удобной и открывают множество возможностей, но параллельно возникают и новые риски, особенно, если вопросам кибербезопасности не уделяется должное внимание. Злоумышленники наряду с атаками на мобильные устройства определили для себя новые цели – криптовалюты и финансовые системы на блокчейне. Именно поэтому очень важно уже сегодня задуматься о возможных последствиях киберинцидентов и способах их предотвращения», – отметил Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Для защиты от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться нескольких основных правил:

- не переходите по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или SMS;

- регулярно устанавливайте обновления для операционной системы и приложений;

- устанавливайте приложения только из официальных магазинов;

- используйте сложные и разные пароли для всех учётных записей;

- регулярно копируйте важные данные со своего устройства в облако, на USB-флешку или жёсткий диск;

- не давайте приложениям доступ к тем функциям, которые им не нужны;

- установите надёжное защитное решение, в том числе и на мобильные устройства.

*Данные основаны на анонимизированной статистике срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в Азербайджане за 2018 год.

**Зараженные устройства посредством съемных носителей, в т.ч. флешек, внешних дисков и т.п.

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