Минобразования Азербайджана, Bakcell и AzEduNet подписали протокол о сотрудничестве (ФОТО)

11 марта 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пятого марта состоялась церемония подписания протокола о сотрудничестве между министерством образования Азербайджана, компаниями Bakcell и AzEduNet, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на мобильного оператора.

Протокол подписали заместитель министра образования Идрис Исаев, главный исполнительный директор Bakcell Николай Беккерс и директор AzEduNet Натиг Яхьяев.

Основной целью документа является обеспечение до 700 общеобразовательных учреждений, расположенных в отдаленных селах, доступом к Интернету и сетевым услугам посредством Азербайджанской образовательной сети. В рамках этого сотрудничества Bakcell предоставит бесплатный ежемесячный интернет-трафик и мобильные модемы (Data-карты) общеобразовательным учреждениям сроком на три года. Также, в рамках данного протокола, компания AzEduNet, являющаяся оператором Азербайджанской образовательной сети, предоставит учреждениям, предусмотренным для участия в проекте, неограниченный доступ к ресурсам сети и услуги технической поддержки. Стороны также договорились усилить совместные меры в рамках КСО-проектов Bakcell в сфере образования.

Выступая на мероприятии, заместитель министра образования Идрис Исаев отметил, что одним из факторов, способствующих успешной реализации концепции современного образования, является обеспечение образовательных учреждений сетевой инфраструктурой. В этой связи, большое значение имеет расширение Азербайджанской образовательной сети, являющейся крупнейшей в стране внутренней образовательной сетью, предоставляющей широкие возможности для применения инновационных механизмов в образовательном процессе.

Замминистра также отметил, что в последние годы ведутся интенсивные работы по предоставлению услуг Интернета и интранета, внедрению электронных образовательных ресурсов и систем управления в общеобразовательных учреждениях, а также дигитализации процессов преподавания и принятия решений.

Главный исполнительный директор Bakcell Николай Беккерс, в свою очередь, отметил стратегический характер сотрудничества, с точки зрения развития образования и применения современных технологий в стране. По его словам, компания Bakcell, в рамках своей широкомасштабной программы корпоративной социальной ответственности, уделяет особое внимание образованию и профессиональному развитию азербайджанской молодежи, и делает все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие сферы образования страны. Г-н Беккерс также выразил уверенность в том, что сотрудничество с министерством будет успешным.

Участники мероприятия высоко оценили вклад Bakcell и AzEduNet в бесплатное обеспечение общеобразовательных учреждений расположенных в отдаленных деревнях сетевыми возможностями.

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