Назначен новый глава Turkcell

БАКУ /Trend/ - Назначен новый руководитель турецкого оператора мобильной связи - компании Turkcell, пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации компанию Turkcell возглавил Мурат Эркан.

Сообщается, что сегодня бывший руководитель Turkcell Каан Тэрзиоглу по собственному желанию покинул пост главы компании.

Отметим, что в Турции зарегистрировано 47 операторов мобильной связи, из которых функционируют только три - Avea, Vodafone и Turkcell.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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