В Азербайджане предложено создать новый вид страхования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане важно создать новый вид страхования - страхование кибер-рисков.



Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник отдела инновационного развития информационного общества и электронного управления министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Азизов на Саммите по финансовым технологиям на тему «Безопасность в цифровой экосистеме».

Азизов сказал, что в связи с развитием информационных технологий, важно обратить внимание на защиту информации и базы данных от кибератак. Глава отдела отметил, что в мире растут инициативы по снижению уровня угроз кибербезопасности.

В связи с этим, по его словам, очень актуальным является создание киберстрахования. Азизов призвал страховые компании Азербайджане создать новый продукт по страхованию кибер-рисков.

Азизов отметил, что рынок финансовых технологий интенсивно растет и, в качестве примера, отметил, что в 2018 году в рынок финансовых технологий были вложены инвестиции в размере 111,8 миллиарда долларов США.

Также Азизов подчеркнул, что в развитии финансовых технологий важную роль играют стартапы. По его словам, министерство транспорта, связи и высоких технологий оказывает поддержку в создании стартапов и регулярно выделяет гранты на реализацию различных проектов. В связи с этим, Азизов призвал банки сотрудничать с Агентством инноваций при министерстве.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.