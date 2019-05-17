В Азербайджане предложено создать новый вид страхования

17 мая 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане важно создать новый вид страхования - страхование кибер-рисков.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник отдела инновационного развития информационного общества и электронного управления министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Азизов на Саммите по финансовым технологиям на тему «Безопасность в цифровой экосистеме».

Азизов сказал, что в связи с развитием информационных технологий, важно обратить внимание на защиту информации и базы данных от кибератак. Глава отдела отметил, что в мире растут инициативы по снижению уровня угроз кибербезопасности.

В связи с этим, по его словам, очень актуальным является создание киберстрахования. Азизов призвал страховые компании Азербайджане создать новый продукт по страхованию кибер-рисков.

Азизов отметил, что рынок финансовых технологий интенсивно растет и, в качестве примера, отметил, что в 2018 году в рынок финансовых технологий были вложены инвестиции в размере 111,8 миллиарда долларов США.

Также Азизов подчеркнул, что в развитии финансовых технологий важную роль играют стартапы. По его словам, министерство транспорта, связи и высоких технологий оказывает поддержку в создании стартапов и регулярно выделяет гранты на реализацию различных проектов. В связи с этим, Азизов призвал банки сотрудничать с Агентством инноваций при министерстве.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

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