С завтрашнего дня начнут курсировать автобусы Баку-Тверь (ФОТО)

27 мая 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня начнет курсировать автобусный маршрут Баку-Тверь, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинский международный автовокзал.

«Рейс будет осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути займет 36 часов. Автобус из Баку будет выезжать в 13:00 по местному времени. Обратный рейс будет осуществляться в те же дни в 13:00 по местному времени», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, стоимость билета в один конец составляет 100 манатов. Проезд в автобусе для детей до пяти лет бесплатный (без места), для детей от пяти до 10 лет нужно будет оплатить 50 процентов от стоимости билета.

«Автобусы будут проезжать через Ростов, Воронеж, Тулу, Москву. Пассажиры будут следовать в комфортабельных автобусах, и на протяжении пути их обеспечат чаем и кофе», - сообщили в автовокзале.

Билеты Баку-Тверь-Баку можно приобрести как онлайн с сайта avtovagzal.az, так и в кассах автовокзала.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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