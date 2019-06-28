Мобильные операторы Азербайджана за пять месяцев заработали 344,7 миллиона манатов

28 июня 2019 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года информационно-коммуникационные предприятия в Азербайджане оказали услуги на 822,7 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend , 72 процента услуг было оказано населению.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года стоимость информационно-коммуникационных услуг в реальном выражении увеличилась на 14,9 процента. 82,7% доходов в этой области приходятся на долю негосударственного сектора.

41,9 процента или 344,7 миллиона манатов доходов услуг сформировано в сфере мобильной связи.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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