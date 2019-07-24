Объявлены победители программы стажировки "Azercell-Lab"

ООО “Azercell Telekom”, реализующий ряд проектов, направленных на развитие телеком сферы в нашей стране и повышение интереса молодежи к этой отрасли, объявил победителей программы платной стажировки «Azercell-Lab». Так, начиная с 1-го июля первые стажёры программы уже отправились в путешествие по цифровому миру. Проект предоcтавляет стажёрам возможность ознакомиться с последними тенденциями телеком сферы в инкубационных центрах «İT-lab» и «Biznes-lab», применить свои теоретические знания и принять участие в профессиональной среде в реальных проектах компании. В первую неделю программы стажировки профессиональными тренерами Azercell Академии были организованы специальные мастер-классы и тренинги с целью ознакомить резидентов "Azercell-Lab" с цифровыми технологиями нового поколения. Стажёры получат возможность перенять богатый опыт ведущих экспертов в области бизнеса и ИТ, и сделать первые шаги в карьере в одной из самой желанной бизнес-среде нашей страны. Победители этого проекта, нацеленного на поддержание интереса молодежи к цифровым технологиям и повышения их энтузиазма к данной отраcли, были отобраны среди более чем 600 кандидатов в результате оценки их академической деятельности и профессиональных знаний. На сегодняшний день более 190 студентов из разных университетов Азербайджана прошли стажировку в компании, а 27 из них уже присоединились к семье Azercell.

Следует отметить, что компания Azercell, которая проявляет особую заботу в отношении талантливых студентов и молодежи с высоким потенциалом, получила Золотой сертификат по итогам оценки требований «Инвестиции в Людей» («Investors in People»), как показатель постоянного развития опыта управления персоналом, сильного лидерства и корпоративной культуры. Наряду с тем, что Azercell стал первой компанией, получившей Золотой сертификат в нашей стране, он также является единственной телекоммуникационной компанией во всём СНГ, добившейся такого успеха.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.